Στη νότια Χίο, τα Μαύρα Βόλια είναι μια από τις πιο ξεχωριστές παραλίες του νησιού. Αντί για τη λευκή άμμο που συναντάμε συχνά στις περισσότερες ελληνικές παραλίες, εδώ κυριαρχούν τα μαύρα, γυαλιστερά βότσαλα που δίνουν στην ακτή έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Το τοπίο είναι πιο άγριο και επιβλητικό, με μια σχεδόν δραματική αισθητική. Μαύρες λείες πέτρες απλώνονται κατά μήκος της ακτής, σκουρόχρωμοι βράχοι υψώνονται γύρω από τον όρμο και το βαθύ μπλε του Αιγαίου δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση.

Δεν είναι η κλασική εικόνα της ελληνικής παραλίας με τη λευκή άμμο και τα φωτεινά χρώματα, αλλά κάτι πιο γήινο, πιο άγριο και περισσότερο συνδεδεμένο με τη γεωλογική ιστορία του τόπου.

Η παραλία αποτελείται ουσιαστικά από δύο διαδοχικούς όρμους. Ο πρώτος, γνωστός ως Μαύρα Βόλια ή Μαύρα Βόλια Πρώτο, είναι ο πιο αναγνωρίσιμος και φωτογραφημένος, ενώ ο δεύτερος, το Φώκι, προσφέρει μια πιο ήσυχη εμπειρία.

Τα νερά είναι βαθιά και καθαρά, ιδανικά για κολύμπι και εξερεύνηση με μάσκα, αν και η απότομη είσοδος στη θάλασσα απαιτεί προσοχή.

Η ιδιαιτερότητα των Μαύρων Βολιών συνδέεται με το ηφαιστειακό παρελθόν της νότιας Χίου. Η περιοχή γύρω από τον Εμπορειό και τα Μεστά χαρακτηρίζεται από αρχαίους ηφαιστειακούς σχηματισμούς, με το περίφημο ηφαιστειακό κέντρο του Ψάρωνα να έχει συμβάλει στη δημιουργία των σκούρων πετρωμάτων που συναντά κανείς σήμερα στην ακτή. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν στο τοπίο μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο νησιά του Αιγαίου με έντονη ηφαιστειακή ταυτότητα.

Η επίσκεψη στα Μαύρα Βόλια συνδυάζεται ιδανικά με μια περιήγηση στη νότια Χίο, μια περιοχή γνωστή για τα μεσαιωνικά Μαστιχοχώρια, τα μοναδικά χωριά που συνδέονται με την παραγωγή της περίφημης χιώτικης μαστίχας. Μετά το μπάνιο, αξίζει μια στάση στον Εμπορειό για φρέσκο ψάρι και τοπικές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα.