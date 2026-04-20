Αυτή την περίοδο η Ολλανδία θυμίζει ένα απέραντο επίγειο ουράνιο τόξο, καθώς οι απέραντες εκτάσεις με τουλίπες βρίσκονται στην πλήρη άνθισή τους. Ωστόσο, επίκεντρο αυτού του απίστευτου πολύχρωμου, λουλουδένιου θεάματος είναι το Keukenhof, γνωστό και ως ο «Κήπος της Ευρώπης».

Βρίσκεται κοντά στο Lisse, νοτιοδυτικά του Άμστερνταμ και αποτελεί δικαίως ένα από τα πιο διάσημα κι επισκέψιμα αξιοθέατα αυτή την περίοδο. Στην ουσία πρόκειται για μια έκθεση με λουλούδια για την οποία οι Ολλανδοί είναι πολύ περήφανοι. Στο πάρκο φυτεύονται περίπου 7 εκατομμύρια βολβοί λουλουδιών κάθε χρόνο σε μια πολύ μεγάλη έκταση.

Το Keukenhof είναι ανοιχτό κάθε χρόνο από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη περίπου Μαΐου και η καλύτερη εποχή για να δείτε τα εκατομμύρια λουλούδια είναι γύρω στα μέσα Απριλίου. Ο κήπος ιδρύθηκε το 1949 από τον τότε δήμαρχο της πόλης Lisse και άνοιξε τις πόρτες του το 1950 κι έκτοτε υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο.

Στο απέραντο πάρκο υπάρχει μια ποικιλία με διάφορα στυλ κήπων και αν κάποιος περιμένει να δει μόνο τα 800 (!) είδη τουλίπας κάνει λάθος. Μάλιστα, πολύ περισσότερες τουλίπες υπάρχουν τριγύρω σε ιδιόκτητα οικόπεδα που δεν περιλαμβάνονται στον μεγάλο λουλουδόκηπο. Περισσότερες από επτά εκατομμύρια τουλίπες, νάρκισσοι και υάκινθοι γεμίζουν τα πάνω από 79 στρέμματα του πάρκου με χρώματα και αρώματα σε ένα μοναδικό σκηνικό.

