Τα Μετέωρα, η δεύτερη μεγαλύτερη μοναστική πολιτεία στην Ελλάδα, μετά απ’ αυτή του Αγίου Όρους, είναι ο κατεξοχήν προορισμός για να βιώσει κανείς την κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών του Πάσχα, με τους προσκυνητές να βιώνουν το Θείο Δράμα με έναν τρόπο μοναδικό.

Από τα μοναστήρια λειτουργούν σήμερα τα έξι, όπου το καθένα προσφέρει τη δική του κατανυκτική ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τη θέα που «κόβει» την ανάσα. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων αναβιώνουν τις ημέρες του Πάσχα διάφορα παραδοσιακά έθιμα που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες.

Το έθιμο του Φανού: Το Μεγάλο Σάββατο αναβιώνει το έθιμο αυτό στον βράχο της Θεόπετρας, το οποίο συνδέεται με το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, ενώ οι ρίζες του χάνονται στα βάθη του χρόνου. Στις 12:00 τα μεσάνυχτα ανάβουν τη φωτιά στο Φανό, με τις φλόγες του να αναγγέλλουν την Ανάσταση του Κυρίου.

Πασχαλόγιορτα: Τη Δευτέρα του Πάσχα, οι Καλαμπακιώτες συγκεντρώνονται, νωρίς το απόγευμα, στον αύλειο χώρο του Αγίου Δημητρίου, όπου τραγουδούν και χορεύουν πασχαλινά τραγούδια, όπως το «Σήμερα Χριστός Ανέστη». Πρώτος σέρνει τον χορό ο δήμαρχος και ακολουθούν οι πρεσβύτεροι σε ηλικία και οι γυναίκες. Τα Πασχαλόγιορτα, αναβιώνουν από την πρώτη έως την τρίτη ημέρα του Πάσχα σε όλα σχεδόν τα χωριά του δήμου.

Περιφορά Ιερών Εικόνων και Αγίων Λειψάνων: Κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα γίνεται με συνοδεία, η κάθοδος από τις μονές των Μετεώρων ορισμένου αριθμού Αγίων Λειψάνων προς τέλεση λιτανείας και αγιασμού των κατοίκων και των προσκυνητών. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιείται το έθιμο της περιφοράς των Ιερών Εικόνων και των Αγίων Λειψάνων. Η πομπή ξεκινάει έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου, διανύοντας μία μεγάλη διαδρομή μέσα από ανήφορους, ράχες, πλαγιές και δρομάκια του χωριού καταλήγει στην πλατεία.

Δείτε τις φωτογραφίες