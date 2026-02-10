Η αλήθεια είναι πως το Βέλγιο διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες και καλοδιατηρημένες πόλεις της Ευρώπης, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό μεσαιωνικής γοητείας και σύγχρονης αισθητικής.

Μάλιστα, εκτός από τις δημοφιλείς Μπριζ, Γάνδη ή Αμβέρσα, στο Βέλγιο θα συναντήσετε και άλλες πόλεις που αξίζουν όλη την προσοχή σας και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Μία από αυτές είναι και η Ντινάντ, η μικροσκοπική πόλη που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες ενός μεσαιωνικού παραμυθιού, ενώ συχνά χαρακτηρίζεται ως η πιο φωτογενής πόλη του Βελγίου, και όχι άδικα.

Η γραφική Ντινάντ μοιάζει να αναδύεται μέσα από τα ψηλά βράχια που ξεπροβάλλουν δίπλα στον ποταμό Meuse. Βρίσκεται στη βελγική επαρχία Ναμύρ και είναι από τους ανερχόμενους προορισμούς της χώρας. Είναι γνωστή, κυρίως, για την εντυπωσιακή ακρόπολη και την εκκλησία με το καμπαναριό σε σχήμα αχλαδιού, ενώ από τα πιο σημαντικά αξιοθέατά της είναι η εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα, ο καθεδρικός ναός της Παναγίας που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, καθώς και το παλάτι του Μεγάλου Δούκα.

Στα πιο εντυπωσιακά σημεία της, το φρούριο του 1845, το οποίο προσεγγίζεται είτε ανεβαίνοντας κάποιος τα 450 σκαλοπάτια που οδηγούν σε αυτό, είτε μέσω τελεφερίκ. Ωστόσο, αυτό που θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον, είναι τα τεραστίων διαστάσεων σαξόφωνα στη γέφυρα της Ντινάντ, τα οποία έχουν στηθεί εκεί προς τιμήν του Adolphe Sax, του εφευρέτη του σαξοφώνου, που έχει καταγωγή από τη βελγική αυτή πόλη.

Δείτε τις φωτογραφίες