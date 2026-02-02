Είναι, θα λέγαμε, από τα άγνωστα Ζαγοροχώρια και ένας προορισμός για πιο ψαγμένους ταξιδιώτες. Ο λόγος για το Καπέσοβο, ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς του Κεντρικού Ζαγορίου.

Χτισμένο σε υψόμετρο 1.100 μέτρων και 43 χιλιόμετρα μακριά από τα Ιωάννινα, το χωριό αυτό, που στα σλάβικα σημαίνει «κήπος», είναι σίγουρο ότι θα σας κερδίσει από την πρώτη κιόλας επαφή. Το Καπέσοβο, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, φημιζόταν για τους «Μπογάδες», ξακουστούς αγιογράφους που κόσμησαν δεκάδες εκκλησίες σε όλη την Ήπειρο και τα Βαλκάνια. Εδώ, το 1861, ιδρύθηκε και η Πασχάλειος Σχολή που σήμερα λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο, ενώ φυλάσσεται ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου.

Ο οικισμός χαρακτηρίζεται από επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά, καλντερίμια και την κεντρική πλατεία με τον πλάτανο, ενώ ανάμεσα στα αξιοθέατα ξεχωρίζει ο ναός του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε το 1793 και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα τοπικής εκκλησιαστικής τέχνης με πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο.

Στο Καπέσοβο θα δείτε και τη διάσημη Σκάλα του Βραδέτου, ένα εμβληματικό πέτρινο μονοπάτι 1.140 σκαλοπατιών που συνδέει τα δύο χωριά του Ζαγορίου. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται και τα φημισμένα πέτρινα γεφύρια του Κόκκορη και του Καλογερικού (Πλακίδα).

