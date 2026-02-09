Στη σκιά των κοσμικών βιλών και των διάσημων ονομάτων που έχουν ταυτιστεί με τη λίμνη Κόμο, υπάρχουν ακόμη μέρη που επιμένουν να ζουν στον δικό τους, ήρεμο ρυθμό. Η Λιέρνα ανήκει σε αυτά.

Ένα μικρό χωριό στην ανατολική όχθη της λίμνης, όπου το τοπίο παραμένει αυθεντικό, οι εικόνες λιτές και η εμπειρία βαθιά ανθρώπινη. Εδώ, η Κόμο αποκαλύπτει μια πιο χαμηλόφωνη, αλλά εξίσου μαγευτική πλευρά της.

Το χωριό απλώνεται μέσα από στενά λιθόστρωτα δρομάκια, πέτρινα σπίτια και ίχνη μιας ιστορίας που ξεκινά από τη ρωμαϊκή και την κελτική εποχή. Καθώς περπατάτε, η πολυεπίπεδη κληρονομιά της περιοχής γίνεται ορατή σε κάθε γωνιά.

Στην άκρη ενός ακρωτηρίου, σχεδόν πάνω στο νερό, δεσπόζει το Castello di Lierna. Το μεσαιωνικό αυτό φρούριο υπήρξε κάποτε σημαντικό αμυντικό οχυρό, ενώ λίγα βήματα πιο πέρα βρίσκεται η ρωμαϊκής καταγωγής εκκλησία των Αγίων Μαυρίκιου και Λαζάρου, που αποτελούσε μέρος της αρχικής συνοικίας του κάστρου. Η θέα προς τη λίμνη, ειδικά τις ήσυχες ώρες της ημέρας, είναι μαγευτική.

Όπως αναφέρει το Conde Nast Traveller, η Λιέρνα κρύβει και μια απρόσμενη καλλιτεχνική πλευρά. Οι λάτρεις της τέχνης μπορούν να επισκεφθούν τον σύλλογο και το μικρό μουσείο αφιερωμένο στον Τζανίννο Καστιλιόνι, σημαντικό γλύπτη του 20ού αιώνα και πατέρα του Αχιλλέα Καστιλιόνι. Ο χώρος στεγάζεται στο παλιό του εργαστήριο και προσφέρει μια αυθεντική ματιά στη ζωή και το έργο του.

Για όσους αναζητούν χαλάρωση δίπλα στο νερό, η Riva Bianca θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της λίμνης. Τα λευκά βότσαλα -από όπου πήρε και το όνομά της- και τα κρυστάλλινα, τυρκουάζ νερά την κάνουν ιδανική για κολύμπι, πικνίκ ή απλώς για μια ανέμελη ανάπαυλα.

Τέλος, οι περιπατητές και οι πεζοπόροι μπορούν να ακολουθήσουν το Sentiero del Viandante, το γραφικό μονοπάτι που διατρέχει την ανατολική όχθη της λίμνης και συνδέει τη Λιέρνα με γειτονικά χωριά, προσφέροντας πανοραμικές εικόνες και μια βαθύτερη επαφή με το τοπίο.

Η Λιέρνα δεν προσπαθεί να συναγωνιστεί το Κόμο. Αντίθετα, προσκαλεί τον ταξιδιώτη να επιβραδύνει, να παρατηρήσει και να απολαύσει τη λίμνη σε πιο ανθρώπινους ρυθμούς.