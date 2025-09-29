Είναι από τα μέρη αυτά που δεν τα πιάνει το μάτι σου κι ενδεχομένως δεν έχεις σκεφτεί να ταξιδέψεις σε αυτό. Ο λόγος για το Ντελφτ, την όμορφη ολλανδική πόλη που αξίζει κάποια στιγμή στη ζωή σου να την επισκεφτείς. Και σίγουρα δεν θα χάσεις.

Χτισμένο πάνω στον μικρό ποταμό Σχίι, το Ντελφτ βρίσκεται ανάμεσα στη Χάγη και το Ρότερνταμ και είναι διάσημο για τα κεραμικά του, αλλά και ως γενέτειρα του ζωγράφου Φερμίερ. Το όνομα της πόλης σηματοδοτεί τον παλιό της ρόλο σαν φρούριο, αφού προέρχεται από τη λέξη (ντέλβεν) που σημαίνει τάφρος. Αποτελεί την έδρα της ολλανδικής βασιλικής οικογένειας, ενώ είναι γνωστή και για τα αξιόλογα πανεπιστήμιά της.

Στο ιστορικό κέντρο του Ντελφτ μπορεί να θαυμάσει κανείς τα γραφικά κτίρια και τα ιδιαίτερα κανάλια που είναι ιδανικά για περιπάτους. Αξίζει να επισκεφτείς την προτεσταντική εκκλησία στο Ντελφτ, (Νέα Εκκλησία) που χρονολογείται από το 1510 και αποτελεί ένα ορόσημο της πόλης. Ο παλιός καθεδρικός ναός Oude Kerk και ο ναός Nieuwe Kerk αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα.

Στην πλατεία θα θαυμάσεις από κοντά το γραφικό κτίριο του δημαρχείου, ενώ είναι απαραίτητη μια στάση στο μουσείο Prinsenhof. Κατασκευασμένη γύρω στα 1400, η Οοστπόρτ ή Ανατολική Πύλη αποτελεί το μοναδικό εναπομείναν τμήμα των παλαιών τειχών της πόλης.

Το Ντελφτ περιβάλλεται από ένα ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να απολαύσει κανείς με το βασικό μέσο μεταφοράς της πόλης, το ποδήλατο.

Δείτε τις φωτογραφίες