Πρόκειται να ταξιδέψετε με αεροπλάνο, αλλά λίγο το άγχος και η αγωνία για το ταξίδι, λίγο η υπερένταση ή ενδεχομένως να ξενυχτήσατε το βράδυ και δεν έχετε κοιμηθεί καλά. Και αυτό που θέλετε, είναι λίγος ύπνος στο αεροπλάνο.

Αλλά, δυστυχώς για εσάς, δεν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που κλείνουν τον διακόπτη και κοιμούνται όπου βρεθούν. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση, εκτός από τα να ζηλεύετε τους τυχερούς κι εύκολους με τον ύπνο; Ακολουθείτε τα παρακάτω tips για να καταφέρετε κι εσείς να κοιμηθείτε λίγο

Αποδεχτείτε την κατάσταση

Για αρχή, αποδεχτείτε πως σε ένα αεροπλάνο δεν θα έχετε τις ανέσεις και την πολυτέλεια για έναν καλό και άνετο ύπνο. Συμβιβαστείτε πως θα είναι αρκετά άβολα, αλλά αυτό που θέλετε είναι να κοιμηθείτε, έστω και λίγο ώστε να ξεκουραστείτε.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιλότοι – οι οποίοι χρησιμοποιούν μια μικρή κουκέτα στα διαλείμματα ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της πτήσης – έχουν ελαφρύ και αποσπασματικό ύπνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, παραμένουν πολύ καλοί στη δουλειά τους καθ’ όλη τη διάρκεια μιας πτήσης μεγάλων αποστάσεων.

Η ώρα της πτήσης και τα ποτά

Η ώρα της πτήσης σας και η κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης θα επηρεάσουν άμεσα την ικανότητά σας να κοιμηθείτε σε ένα αεροσκάφος. Οι νυχτερινές πτήσεις κάνουν τον ύπνο πιο εύκολο, σε σχέση με εκείνες μέσα στην ημέρα.

Ως διεγερτικό, η καφεΐνη βοηθά να παραμείνετε σε εγρήγορση. Ακόμη και αν πίνετε τακτικά καφέ και μπορείτε να αποκοιμηθείτε μετά την κατανάλωση καφεΐνης, ο ύπνος σας θα είναι πιο ελαφρύς και θα ξυπνάτε πιο εύκολα.

Από την άλλη πλευρά, το αλκοόλ μας κάνει να νιώθουμε υπνηλία, αλλά παρεμβαίνει στην ικανότητα του εγκεφάλου μας να έχει ύπνο REM (ύπνος με όνειρα). Παρόλο που μπορεί να αποκοιμηθείτε πιο εύκολα μετά την κατανάλωση αλκοόλ, ο ύπνος σας θα είναι πιο διαταραγμένος μόλις το σώμα σας μεταβολίσει το αλκοόλ και προσπαθήσει να καλύψει τον ύπνο REM που έχασε.

Άνετα ρούχα

Φορέστε άνετα ρούχα στο ταξίδι σας με αεροπλάνο, ώστε να μπορείτε να βγάζετε πράγματα αν ζεσταίνεστε πολύ ή να βάζετε πράγματα όταν κρυώνετε, και κρατήστε την κουβέρτα αντί να την έχετε κάτω από το κάθισμά σας.

Το φως και ο θόρυβος διαταράσσουν τον ύπνο, γι’ αυτό πάρτε μαζί σας μάσκα ύπνου και ωτοασπίδες (ή ακουστικά ακύρωσης θορύβου) για να τα αποκλείσετε. Εξασκηθείτε με τη μάσκα ύπνου και τις ωτοασπίδες στο σπίτι, καθώς μπορεί να χρειαστούν μερικοί ύπνοι για να τα συνηθίσετε.

Μην πιέζεστε

Αν, πάλι, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, δεν χρειάζεται να πιέσετε τον εαυτό σας. Δείτε μια ταινία, παρακολουθήστε μια τηλεοπτική σειρά ή αν προτιμάτε, ακούστε μουσική ή διαβάστε ένα καλό βιβλίο. Όταν νιώσετε υπνηλία, μπορείτε να προσπαθήσετε να ξανακοιμηθείτε, αλλά μην αγχώνεστε και μην ανησυχείτε για το αν θα κοιμηθείτε αρκετά.

Με πληροφορίες από: Sleeping on long-haul flights: Here are the top tips for snoozing in the sky by Leigh Signal