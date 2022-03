Η δημιουργός και εκδότρια παιχνιδιών Riot Games, γνωστή για το League of Legends και την εξαιρετικά επιτυχημένη animated σειρά Arcane και η Fortiche Production -το animation studio πίσω από το Arcane αλλά και από πολλά βίντεο του League– ανακοίνωσαν σήμερα μια νέα συμφωνία, που ενισχύει τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, η Riot αποκτά σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Fortiche, χωρίς όμως να αποκτά οποιονδήποτε έλεγχο στην εταιρεία. Η συγκεκριμένη συμφωνία, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, προβλέπει την ανάληψη καθηκόντων από τους Brian Wright (Επικεφαλής Content Officer στη Riot) και Brendan Mulligan (Διευθυντή του Corporate Development της Riot) ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Fortiche.

H Riot και η Fortiche συνεργάζονται εδώ και μια 10ετία περίπου και έχουν δημιουργήσει από κοινού συναρπαστικές εμπειρίες για τους παίκτες. Η αρχή έγινε με το βιντεοκλίπ “Get Jinxed” (με τη συμμετοχή του Djerv), που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της πρώτης εμφάνισης της Jinx – θρυλικού πλέον χαρακτήρα του League of Legends. Άλλες αξιοσημείωτες συνεργασίες της Riot και της Fortiche είναι τα “WARRIORS” και “Enemy” (και στα 2 συμμετέχουν οι Imagine Dragons), “Seconds” (ένα cinematic με πρωταγωνιστή τον Ekko, ο οποίος εμφανίζεται στη σειρά Αrcane), “POP/STARS” (με τις Madison Beer, (G)I-DLE και Jaira Burns στο ρόλο του ψηφιακού K-pop συγκροτήματος K/DA) και “RISE” (ο ύμνος του League of Legends World Championship 2018, με συμμετοχή των Glitch Mob, Mako και The Word Alive).

Η Fortiche δούλεψε στενά με τη Riot κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων ανάπτυξης ιδεών και σεναρίου για το Arcane και υπήρξε βασικός συνεργάτης της σε όλη τη διάρκεια παραγωγής της σειράς. Ολοένα, οι Riot και Fortiche συνεργάζονται για την 2η σεζόν του Arcane αλλά και για νέα projects που θα αποκαλυφθούν στην πορεία. Το Arcane έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix, το Νοέμβριο του 2021, καθώς και στο Tencent Video της Κίνας.

Μάλιστα, το Arcane βρέθηκε αμέσως στο νούμερο #1 της παγκόσμιας κατάταξης του Netflix και παρέμεινε εκεί για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, ανεβαίνοντας στο top 10 άνω των 52 χωρών, ενώ διατηρεί το σπάνιο και εντυπωσιακό 100% critics score στο Rotten Tomatoes. Η σειρά έλαβε πρόσφατα εννέα -τις περισσότερες για τηλεοπτική σειρά- υποψηφιότητες στα 49α ετήσια Annie Awards, σε κατηγορίες όπως TV/Media General Audience, Best Character Design και Best Writing. Το “Enemy,” το single των Imagine Dragons με το soundtrack της σειράς, έφτασε τις 1 δισεκατομμύριο μεταδόσεις και βρέθηκε στο νούμερο #1 του Billboard rock chart. Τελικά, το Arcane κέρδισε σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες προτάθηκε, σημειώνοντας ρεκόρ για τη φετινή χρονιά!

“Οι πολλές συνεργασίες με τη Riot Games και συγκεκριμένα με το Arcane μετέτρεψαν την Fortiche Production σε νέο, ισχυρό μέλος της παγκόσμιας σκηνής του animation. Με την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, η Riot Games μας προσέφερε τα μέσα για να πετύχουμε τις κοινές μας φιλοδοξίες και μας έδειξε ότι είναι εφικτό να προσφέρουμε νέο περιεχόμενο, που να μπορεί να απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Το 2023 θα γιορτάσουμε τα 10 χρόνια αυτής της συνεργασίας και η συγκεκριμένη συμφωνία είναι ο ιδανικός τρόπος για να επισφραγίσουμε τους κοινούς στόχους μας”, δήλωσαν οι συνιδρυτές της Fortiche, Pascal Charrue, Jérôme Combe και Arnaud Delord.

“H Fortiche είναι ένας αναντικατάστατος συνεργάτης εδώ και πολύ καιρό. Με αυτή τη συμφωνία εξασφαλίζουμε πως θα δουλεύουμε μαζί για τις επόμενες δεκαετίες”, σχολίασε ο Nicolo Laurent, CEO της Riot και πρόσθεσε: “Έχοντας βάλει ψηλά τον πήχη σε όλους τους συνεργάτες μας προκειμένου να κατανοούν σε βάθος τους παίκτες και να επικεντρώνονται απόλυτα σε αυτούς, θα πρέπει να πω ότι, από την πρώτη κιόλας μέρα, η Fortiche έγινε τρανό παράδειγμα αυτού του ‘Player Experience First’. Αυτό που θέλουμε με τη συνεργασία μας είναι να επεκτείνουμε τα όρια του εφικτού και να αλλάξουμε τα δεδομένα όσον αφορά στην παρουσίαση των παιχνιδιών από τα media. Όσο περήφανοι και να είμαστε για το Arcane, γνωρίζουμε πως τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα”.

Σήμερα, η Fortiche απασχολεί 350 υπαλλήλους και συνεργάτες σε Παρίσι, Μονπελιέ (Γαλλία), Λας Πάλμας (Ισπανία) και παραμένει ανεξάρτητη, παρά τις θέσεις των μελών της Riot στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο “τιμόνι” της εταιρείας βρίσκονται οι συνιδρυτές της Pascal Charrue, Jérôme Combe και Arnaud Delord, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος Hervé Dupont.