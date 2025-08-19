Μπορούν τα λούτρινα παιχνίδια να αντικαταστήσουν όχι μόνο την οθόνη, αλλά και τον γονιό; Η απάντηση φαίνεται να έρχεται μέσα από μια νέα γενιά «έξυπνων» παιχνιδιών που κρύβουν στο εσωτερικό τους chatbots με τεχνητή νοημοσύνη. Η αμερικανική εταιρεία Curio λανσάρει λούτρινα με φωνητική συσκευή Wi-Fi, συνδεδεμένη με γλωσσικά μοντέλα ΑΙ που συνομιλούν με παιδιά από 3 ετών και πάνω.

Η Amanda Hess των New York Times επισκέφτηκε τα γραφεία της εταιρείας στην Καλιφόρνια για να γνωρίσει από κοντά τον Grem, έναν χνουδωτό κύβο με ροζ στίγματα και μάτια που γυαλίζουν. «Τι είναι αυτά τα στίγματα στο πρόσωπό σου;», ρώτησε η δημοσιογράφος. Ο Grem απάντησε: «Είναι τα ειδικά ροζ στίγματά μου. Όσο μεγαλώνω, αποκτώ περισσότερα. Είναι σαν μετάλλια διασκέδασης και περιπέτειας».

Ο Grem και οι «φίλοι» του Grok και Gabbo κοστίζουν 99 δολάρια και προωθούνται ως εναλλακτική λύση στον χρόνο μπροστά από τις οθόνες. Η Curio υποστηρίζει ότι τα παιχνίδια λειτουργούν ως «συνεργάτες» των παιδιών, κάνοντας το παιχνίδι πιο ερεθιστικό χωρίς την ανάγκη τηλεόρασης ή tablet. Στο μάρκετινγκ συμμετέχει και η Grimes, η καλλιτέχνιδα και μητέρα που έγινε διάσημη μέσα από τη σχέση της με τον Elon Musk, η οποία δηλώνει πως «δεν θέλει τα παιδιά της μπροστά σε οθόνες».

Η αγορά όμως δεν περιορίζεται μόνο στην Curio. Σήμερα κυκλοφορούν ήδη ρομπότ, αρκουδάκια, δεινόσαυροι και ακόμη κι ένα… καπιμπάρα, όλα με ενσωματωμένα chatbots. Η OpenAI ανακοίνωσε συνεργασία με τη Mattel για «AI-powered» εκδοχές διάσημων brands όπως η Barbie και ο Ken.

Από τον Μίκι Μάους στα λούτρινα με AI

Τα παιδιά έχουν ήδη εξοικειωθεί με «έξυπνους» βοηθούς μέσα από σειρές όπως το Mickey Mouse Clubhouse, όπου η τεχνητή νοημοσύνη Toodles λύνει κάθε πρόβλημα. Αντίστοιχα παραδείγματα συναντάμε στον κόσμο του Elmo και του Adventure Time. Η διαφορά είναι ότι πλέον οι ψηφιακοί αυτοί φίλοι βγαίνουν από την οθόνη και μπαίνουν στα παιδικά δωμάτια ως φυσικά αντικείμενα.

Αυτό θολώνει τη γραμμή ανάμεσα στο παιχνίδι και στην τεχνολογική εξάρτηση. «Καθώς συνομιλούσα με τον Grem, κατάλαβα ότι δεν είναι αναβάθμιση του κλασικού αρκουδιού, αλλά περισσότερο ένας αντικαταστάτης για εμένα ως γονιό», σημειώνει η Hess.

Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας

Η Curio διαβεβαιώνει ότι τα λούτρινα είναι προγραμματισμένα ώστε να αποφεύγουν ευαίσθητα θέματα όπως βία, σεξ και πολιτική. Παρόλα αυτά, σε δοκιμές η AI έδωσε πληροφορίες για επικίνδυνα υλικά, ξεφεύγοντας από το σενάριο. Επιπλέον, όλες οι συνομιλίες καταγράφονται και αποστέλλονται στους γονείς. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν κρατά τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, ωστόσο η πολιτική απορρήτου προβλέπει διαμοιρασμό με τρίτες εταιρείες όπως η OpenAI και η Perplexity AI.

Έτσι, ενώ τα παιδιά πιστεύουν ότι μιλούν ιδιωτικά με το παιχνίδι τους, στην πραγματικότητα οι γονείς παρακολουθούν και μπορούν ακόμη να κατευθύνουν τις απαντήσεις ώστε το chatbot να ενισχύει συγκεκριμένες συμπεριφορές.

Η «μαγεία» χάνεται

Η δημοσιογράφος τελικά αφαίρεσε τη φωνητική συσκευή από τον Grem και τον άφησε απλό λούτρινο στο παιδικό δωμάτιο. Το επόμενο πρωί, τα παιδιά της έπαιξαν δημιουργικά μαζί του, μέχρι που στο τέλος τον πέταξαν στον αέρα φωνάζοντας: «Ώρα για τηλεόραση!».

Η νέα γενιά λούτρινων με AI εγείρει σοβαρά ερωτήματα: πρόκειται για έναν δημιουργικό βοηθό στο παιχνίδι των παιδιών ή για μια ακόμη μορφή ελέγχου και εξάρτησης από την τεχνολογία;

Με πληροφορίες από New York Times (ρεπορτάζ της Amanda Hess)