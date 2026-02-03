Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, εκφράζει την πρόθεσή του να επαναφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες την παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για την αναδιάρθρωση του εργοστασίου ηλεκτρικών οχημάτων στο Φρίμοντ, με στόχο τη μαζική κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Tesla φιλοδοξεί να παράγει έως και 1 εκατομμύριο μονάδες Optimus ετησίως.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή συναντά ένα ιδιαίτερα σοβαρό εμπόδιο, καθώς η πλειονότητα των εξαρτημάτων του Optimus κατασκευάζεται στην Κίνα. Όπως επισημαίνει η Morgan Stanley, ο αποκλεισμός των κινεζικών εξαρτημάτων από την εφοδιαστική αλυσίδα του Optimus δεύτερης γενιάς θα μπορούσε να αυξήσει το συνολικό κόστος παραγωγής από τα 46.000 δολάρια στα 131.000 δολάρια ανά μονάδα.

Για τον Έλον Μασκ και τη διοίκηση της Tesla, το κόστος αυτό συνιστά μια σημαντική πρόκληση, δεδομένου ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να μειώσει την τιμή του Optimus κοντά στα 20.000 δολάρια. Την ίδια στιγμή, η Κίνα διαθέτει στην αγορά ρομπότ όπως το Unitree G1, το οποίο πωλείται περίπου στα 16.000 δολάρια, αξιοποιώντας την ανεπτυγμένη βιομηχανική και παραγωγική της υποδομή.

Σήμερα, τα βασικά εξαρτήματα του ανθρωποειδούς ρομπότ κατασκευάζονται στην Κίνα, ενώ η τελική συναρμολόγηση πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξάρτηση από την Κίνα και η «αλυσίδα Optimus»

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, η Tesla με έδρα το Όστιν έχει αναπτύξει τα τελευταία τρία χρόνια πολλαπλές συνεργασίες με Κινέζους προμηθευτές εξαρτημάτων, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του Optimus.

Σύμφωνα με το interestingengineering, η πλειονότητα των εξαρτημάτων του Optimus παράγεται στην Κίνα, δημιουργώντας αυτό που οι προμηθευτές αποκαλούν «αλυσίδα Optimus», αντίστοιχη με την εφοδιαστική αλυσίδα του iPhone της Apple στη χώρα. Στα εξαρτήματα αυτά περιλαμβάνονται ενεργοποιητές – μηχανισμοί που κινούν τις αρθρώσεις του ρομπότ –, ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες και συστήματα όρασης.

Η South China Morning Post αναφέρει επίσης ότι η Tesla έχει ήδη οριστικοποιήσει συνεργασίες με ορισμένες κινεζικές εταιρείες, προκειμένου να επιτευχθεί η μαζική παραγωγή του Optimus. Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, «οι προμηθευτές παραδίδουν μικρές ποσότητες δειγμάτων, λαμβάνοντας παράλληλα ανατροφοδότηση από την Tesla».

Το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί τον βασικό λόγο της εξάρτησης της Tesla από την Κίνα. Πέρα από τα χαμηλού κόστους εξαρτήματα, η κινεζική κυβέρνηση προσφέρει φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις και χρηματοδότηση έρευνας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ.

Τα σχέδια για το Optimus και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης

Στο πλαίσιο των φιλόδοξων στόχων παραγωγής, η Tesla ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να λανσάρει το Optimus τρίτης γενιάς μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα στις 28 Ιανουαρίου, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει τη σταδιακή διακοπή της παραγωγής του Model S Sedan και του Model X SUV, ώστε να εξυπηρετηθεί η κατασκευή του ανθρωποειδούς ρομπότ στο εργοστάσιο του Φρίμοντ.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Έλον Μασκ αποκάλυψε ότι το ανθρωποειδές ρομπότ θα είναι διαθέσιμο προς αγορά έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, η Tesla ανακοίνωσε τα σχέδιά της τη Δευτέρα μέσω της πλατφόρμας Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του X, γεγονός που υποδηλώνει πιθανές κινήσεις για στόχευση και της κινεζικής αγοράς.

«Αμερικανικός εγκέφαλος», κινεζικό σώμα

Αναλύσεις δείχνουν ότι η παγκόσμια αγορά ανθρωποειδών ρομπότ διαχωρίζεται ολοένα και περισσότερο σε έναν «αμερικανικό εγκέφαλο» και ένα «κινεζικό σώμα», αντικατοπτρίζοντας το διευρυνόμενο γεωπολιτικό και τεχνολογικό χάσμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται στον τομέα της νοημοσύνης των ρομπότ, μέσω εξελίξεων στη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι μηχανές εκπαιδεύονται να αντιλαμβάνονται τη φυσική και να λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο.

Εταιρείες όπως η NVIDIA, η Tesla και η Google ηγούνται αυτού του επιπέδου νοημοσύνης, ενώ η παραγωγή και οι αλυσίδες προμήθειας υλικού παραμένουν σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένες στην Κίνα.

Σε ερευνητικό σημείωμα του Ιανουαρίου, η Morgan Stanley εκτίμησε ότι μόνο τα εξαρτήματα ανθρωποειδών ρομπότ θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα έως και 780 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2040, με τους προμηθευτές εξαρτημάτων να αναμένεται να είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη του κλάδου.