Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, επιδιώκοντας να καλύψει τα βασικά κενά του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν. Στο προσκήνιο παραμένει η υπόθεση του Μπάλσα Πόποβιτς για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, ενώ παράλληλα οι συζητήσεις με τη Τζιρόνα για τον Ρόκα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον Μενιέ, με τη Βαλένθια να εμφανίζεται επίσης στη διεκδίκηση του παίκτη.

Η ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αναζητούν τον ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Πόποβιτς φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία οι επαφές με τον Ερυθρό Αστέρα έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την απόκτηση του Μαυροβούνιου γκολκίπερ, ο οποίος ξεχώρισε την περασμένη σεζόν στο σερβικό πρωτάθλημα. Η οικονομική συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά, με το μοναδικό ζήτημα που απομένει να αφορά το ποσοστό μεταπώλησης που ζητά η ομάδα του Βελιγραδίου.

Από την πλευρά του, ο παίκτης έχει ήδη δώσει θετικά δείγματα για τη μετακίνησή του και περιμένει την οριστική διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.