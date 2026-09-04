Βαλίτσες για την Κύπρο ετοιμάζει ο Τάσος Μπακασέτας, καθώς τα βρήκε σε όλα με τον ΑΠΟΕΛ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο 33χρονος αρχηγός της Εθνικής ομάδας, ήταν εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έτσι, ο Μπακασέτας συμφώνησε με την ομάδα της Λευκωσίας και αναμένεται μέχρι τα μεσάνυχτα να είναι στην Κύπρο, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Την περσινή σεζόν, ο Μπακασέτας αγωνίστηκε συνολικά 41 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας εννέα γκολ, ενώ μοίρασε και πέντε ασίστ.