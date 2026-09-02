Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ροντινέι, ο οποίος είναι ελεύθερος πλέον να υπογράψει στη Σάντος καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα μαζί της.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ-χαφ είχε υπογράψει τον Ιανουάριο του 2023 στους «ερυθρόλευκους», με τη φανέλα των οποίων πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, ενός κυπέλλου, ενός Σούπερ Καπ και φυσικά του Europa Conference League το 2024.

Παίκτης που πρόσφερε αρκετά, δεν ήταν πλέον στις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με τη Σάντος να του κάνει μια πολύ καλή πρόταση ο Ολυμπιακός αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει, αποχαιρετώντας τον μέσω των social media.

«Ροντινέι σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί! Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!», ανέφερε το σχετικό μήνυμα των Πειραιωτών.