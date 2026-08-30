Παίκτης του Άγιαξ είναι και επίσημα πλέον ο Σοφιάν Άμραμπατ. Ο 30χρονος Μαροκινός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Άμστερνταμ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και επιστρέφει έτσι στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο.

Ο Άμραμπατ έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε και ο Άγιαξ ήρθε αμέσως σε συμφωνία μαζί του προσθέτοντας στη μεσαία γραμμή έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία.

Ο 30χρονος γεννήθηκε στο Χάουζεν της Ολλανδίας και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στην Ουτρέχτη. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Φέγενορντ, πριν συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ολλανδίας και στις Μπριζ, Ελλάς Βερόνα, Φιορεντίνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Φενέρμπαχτσε.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπέτις, ως δανεικός από την Τουρκική ομάδα.