Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τον Ιμράν Λούζα και τον Κινγκς Κάνγκουα.

Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι τους στο φετινό πρωτάθλημα καθώς αυτό της πρεμιέρας με την Κηφισιά αναβλήθηκε έπειτα από δικό τους αίτημα και στην προπόνηση τη Κυριακής (30/8) έδωσε το παρών και ο Αλαφούζος.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, με τον οποίο τα είπε για τα μεταγραφικά θέματα, ενώ στη συνέχεια συζήτησε και με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ζαρουρί, Τσάπρα, Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν, Ίνγκασον και Παντελίδη, υπολογίζει όμως για πρώτη φορά τους Λούζα και Κάνγκουα.

Οι παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.