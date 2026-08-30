Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε χθες στο Διαφάνι της Καρπάθου, όταν ένα 12χρονο αγόρι έχασε τον έλεγχο και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν για το περιστατικό, το παιδί δεν φορούσε κράνος. Το ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή όπου οι δρόμοι είναι ιδιαίτερα στενοί και η κυκλοφορία των οχημάτων αυξημένη.

Η διακομιδή του τραυματισμένου παιδιού εξελίχθηκε σε μια δύσκολη επιχείρηση, λόγω και των μεγάλων αποστάσεων του νησιού. Το σημείο του ατυχήματος απείχε περίπου 50 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο, ενώ η έδρα του ΕΚΑΒ βρίσκεται στα Πηγάδια.

Καθώς το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο του νησιού δεν ήταν εκείνη την ώρα απασχολημένο, ξεκίνησε η διαδικασία για τη μεταφορά του παιδιού. Αρχικά, το 12χρονο μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος μέχρι τη συνάντηση με το ασθενοφόρο.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου αποτελούνταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από έναν διασώστη και έναν ένστολο οδηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς το ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης.

Η κινητοποίηση στο νοσοκομείο Καρπάθου

Με την άφιξη του παιδιού στο νοσοκομείο Καρπάθου, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα.

Παρά τις ελλείψεις προσωπικού, εργαζόμενοι του νοσοκομείου προσήλθαν ακόμη και από τα σπίτια τους προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων αξονική τομογραφία, ενώ κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωση του παιδιού. Για τη διαδικασία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κλήθηκε και ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου.

Στη συνέχεια οργανώθηκε αεροδιακομιδή του 12χρονου στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η εξέλιξη της υγείας του παιδιού είναι πλέον θετική, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αποσωληνώθηκε και διέφυγε τον άμεσο κίνδυνο. Εξακολουθεί, ωστόσο, να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.