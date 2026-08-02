Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του μονού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στο Βαρέζε.

Ο Έλληνας κωπηλάτης δεν ξεκίνησε καλά στα πρώτα μέτρα, έμεινε τρίτος όμως στη συνέχεια ανέβασε τη ταχύτητά του και ανέβηκε γρήγορα στη δεύτερη θέση.

Προσπάθησε να διατηρήσει τη δεύτερη θέση όμως στα 1.700 μέτρα ο Ζάλατι τον προσπέρασε και τερμάτισε τελικά τρίτος με χρόνο 06:40.97.

Για τον Στέφανο Ντούσκο αυτό ήταν το πέμπτο διαδοχικό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.