Βούιξε η μπασκετική πιάτσα ότι η Ντουμπάι καταθέτει πρόταση ύψους 870.000 ευρώ για να αποκτήσει τον Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρεται να στρώνει χαλί εκατομμυρίων στα πόδια του παίκτη, προσφέροντάς του ένα πραγματικά χρυσό συμβόλαιο για να τον πείσει να μετακομίσει στην Ασία, ωστόσο με αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται να τον αφήσουν οι Πειραιώτες!

Οι εξελίξεις με τη Ντουμπάι, ανοίγουν τον δρόμο στον Αριστοτέλη Μυστακίδη να κάνει ένα ακόμα δυνατό μεταγραφικό χτύπημα για τον ΠΑΟΚ από την Ελλάδα μετά από αυτό του Τζέντη Όσμαν. Διαβάστε την πρόταση που ετοιμάζει ο Δικέφαλος στο sportdog.gr