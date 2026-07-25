Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μετακίνησής του ΛεΜπρον Τζέιμς στην Φιλαδέλφεια και στους Σίξερς, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα «επίθεση» στον σταρ του ΝΒΑ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου κλήθηκε να τοποθετηθεί τόσο για τον ΛεΜπρον Τζέιμς όσο και για τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, ανάμεσα σταρ των Σίξερς πλέον και τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε ξεκάθαρη θέση, συνδυάζοντας την απάντησή του με «επίθεση» κατά του ΛεΜπρον.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι φίλος μου. Νομίζω ότι ο ΛεΜπρόν ίσως είναι ρατσιστής, αλλά ίσως απλώς δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω.

Εγώ πάντως συμπαθώ μόνο ανθρώπους που με συμπαθούν. Επομένως, επιλέγω τον Μάικλ Τζόρνταν χωρίς δεύτερη σκέψη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.