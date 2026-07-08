Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς αποτελεί πλέον ελεύθερο ποδοσφαιριστή μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αλ Νασρ, με το όνομά του να βρίσκεται ξανά στη μεταγραφική ατζέντα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την ουσιαστική ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, θεωρώντας πως μία ή δύο ποιοτικές προσθήκες μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά το επίπεδο της ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται τόσο η περίπτωση του Σοφιάν Αμραμπάτ όσο και εκείνη του έμπειρου Κροάτη χαφ.

Η Αλ Νασρ ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του 33χρονου μέσου, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του, με αποτέλεσμα αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι να παρακολουθούν πλέον στενά την περίπτωσή του. Ο Ολυμπιακός είχε εξετάσει την προοπτική απόκτησής του και τον περασμένο Ιανουάριο, όταν η μεταγραφή δεν μπορούσε να προχωρήσει, ωστόσο πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε μια πρώτη διερευνητική επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια μεταγραφή που θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ουσιαστική διαπραγμάτευση, αλλά περισσότερο μια αρχική ανταλλαγή απόψεων, καθώς ο Μπρόζοβιτς συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον και από άλλους ισχυρούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, γεγονός που καθιστά την υπόθεσή του ιδιαίτερα απαιτητική.