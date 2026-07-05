Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε, μέσω του Instagram, την ημέρα που θα περάσει ιατρικές εξετάσεις για τον Παναθηναϊκό ο Μπράνκου Μπαντιό και άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει νέα μεταγραφή.

Οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Μπαντιό που ήταν ένας από τους παίκτες της Βαλένθια που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν και η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής έχει αρχίσει, όπως επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.

Συγκεκριμένα, σε story που ανέβασε στο Instagram, ο Γιαννακόπουλος, όπως συνηθίζει, μιλάει στη γάτα του για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού και δεν αναφέρεται μόνο στον Μπαντιό αλλά και σε… κάποιον άλλο που θα περάσει ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη (8/7).

«Έχω να κοιμηθώ από την Πέμπτη. Λοιπόν, άκου, ο Μπάντιο την Τρίτη περνάει ιατρικά και την Τετάρτη περνάει ο… κάποιος άλλος», είπε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ.