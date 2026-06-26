Για την προσεχή Τρίτη 30 Ιουνίου στις 18:00 προγραμματίστηκαν οι εκλογές στην Super League με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρόεδρος αυτή τη στιγμή στην διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαίρου είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και αναπληρώτρια πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Δ.Σ.

2. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

3. Συζήτηση ως προς τη δομή (format) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League αγωνιστικής περιόδου 2026-27, έγκριση ετήσιου συνοπτικού προγράμματος και ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περιόδου.

4. Θέματα VAR και εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras.

5. Σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου (και λοιπών συνοδευτικών συμβάσεων) για τους ποδοσφαιριστές και λοιπά πρόσωπα για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-27 και 2027-28 και λοιπά εμπορικά θέματα – Θέματα συμβάσεων.

6. Διάφορα».