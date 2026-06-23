Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης φαίνεται πως βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, με τα δεδομένα να δείχνουν ότι οι δύο πλευρές βαδίζουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι ο διεθνής γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο, η περιορισμένη συμμετοχή που είχε τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις σκέψεις του για το μέλλον. Ο 32χρονος άσος επιθυμεί να έχει πιο ενεργό ρόλο και περισσότερο χρόνο στο παρκέ, θεωρώντας ότι βρίσκεται ακόμα σε ηλικία που μπορεί να προσφέρει σε υψηλό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός δεν αναμένεται να σταθεί εμπόδιο στις επιθυμίες του παίκτη, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Έλληνα γκαρντ. Το ενδεχόμενο επιστροφής του στην «Ένωση» συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να τον φέρει ξανά στα κιτρινόμαυρα.