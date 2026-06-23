Ο Αρίτζ Ελουστόντο έχει αναδειχθεί σε μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, με τις εξελίξεις να δείχνουν ότι η συμφωνία με τον έμπειρο Ισπανό βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος ολοκλήρωσε φέτος έναν πολυετή κύκλο στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και κυκλοφορεί πλέον ως ελεύθερος στην αγορά. Έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια παρουσίας στον σύλλογο της Χώρας των Βάσκων, ο Ελουστόντο εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του, με τον ΠΑΟΚ να έχει κινηθεί δυναμικά για την περίπτωσή του.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει αρκετά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αισιοδοξία πως η υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα. Ο Ισπανός στόπερ θεωρείται ιδανική επιλογή, καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία, ηγετικό χαρακτήρα και σημαντικές παραστάσεις τόσο από τη La Liga όσο και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στα τελευταία στάδια των συζητήσεων, ο Ελουστόντο αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής ενίσχυσης του «Δικεφάλου του Βορρά».