Παρότι οι Μαδριλένοι επιδίωξαν αρχικά να εξασφαλίσουν μια ειδική συμφωνία με μονοετή διάρκεια για τη σεζόν που έρχεται, η στάση της διοργάνωσης και οι κινήσεις του νέου CEO της EuroLeague οδήγησαν τελικά τη «βασίλισσα» στην υπογραφή δεκαετούς συμβολαίου.

Την ίδια ώρα, παρά το ενδιαφέρον και την πίεση που ασκεί το πρότζεκτ του NBA Europe, η Euroleague εμφανίζεται πιο συσπειρωμένη από ποτέ, διατηρώντας στο πλευρό της όλες τις ομάδες-μετόχους. Παράλληλα, προχωρά τον σχεδιασμό για τη διεύρυνση της διοργάνωσης σε 24 ομάδες, με την εφαρμογή του νέου format να έχει προγραμματιστεί για τη σεζόν 2027/28 και να συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των εσόδων.

Η συμφωνία με τη Ρεάλ επισημοποιήθηκε τη Δευτέρα (22/6), παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα NBA και FIBA είχαν παρουσιάσει στους Ισπανούς οικονομικά δεδομένα σχετικά με τα οφέλη συμμετοχής στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα που ετοιμάζεται.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις είχε ο Τσους Μπουένο, επικεφαλής της Euroleague, ο οποίος ξεκαθάρισε προς τη διοίκηση της Ρεάλ ότι χωρίς την υπογραφή του νέου δεκαετούς συμβολαίου μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, ο σύλλογος δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, οποιαδήποτε ομάδα επιλέξει στο μέλλον να αποχωρήσει από τη διοργάνωση θα κληθεί να καταβάλει ρήτρα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται πιθανές απαιτήσεις για διαφυγόντα έσοδα, τις οποίες ενδέχεται να διεκδικήσουν οι υπόλοιποι σύλλογοι σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου μέλους.

Η Ρεάλ ήταν η τελευταία ομάδα που υπέγραψε την ανανέωση της συμμετοχής της, οκτώ ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας στις 30 Ιουνίου. Είχαν προηγηθεί η Μπαρτσελόνα, η Βιλερμπάν και η Φενέρμπαχτσε, που είχαν ολοκληρώσει τις δικές τους συμφωνίες από τις αρχές της άνοιξης έως και τον Μάιο του 2026. Η παραμονή της «βασίλισσας» θεωρείται από πολλούς η πιο ισχυρή ένδειξη της συνοχής που επικρατεί στην Euroleague, η οποία βγαίνει ενισχυμένη απέναντι στα σχέδια επέκτασης του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά.