Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά ως η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες και τρεις διοργανώτριες χώρες – Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά – η FIFA φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα πρωτοφανές αθλητικό υπερθέαμα. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη των γεμάτων γηπέδων και των εντυπωσιακών τελετών, αναδύεται μια πολύ διαφορετική εικόνα, όπου η πολιτική, τα οικονομικά συμφέροντα και οι κοινωνικές αντιθέσεις διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η έναρξη της διοργάνωσης στο ιστορικό Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον έντονης κοινωνικής και πολιτικής φόρτισης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περιφρουρούν την περιοχή, ενώ διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Την ίδια στιγμή, σε διάφορα σημεία της πόλης παραμένουν εμφανή τα σημάδια μιας άλλης εθνικής τραγωδίας: των περισσότερων από 130.000 αγνοουμένων που έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της ακραίας βίας που συνδέεται με τα καρτέλ ναρκωτικών.

Το σκηνικό αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη ρητορική της FIFA περί ενότητας, ειρήνης και παγκόσμιας αδελφοσύνης. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει επανειλημμένα παρουσιάσει το Μουντιάλ ως μια παγκόσμια γιορτή που ενώνει λαούς και πολιτισμούς. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη.

Η διοργάνωση διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν ιδιαίτερα αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές. Η συμμετοχή φιλάθλων από ορισμένες χώρες έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη, ενώ δεν έλειψαν περιστατικά που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους αξιωματούχους του αφρικανικού ποδοσφαίρου, στον οποίο δεν επετράπη η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τις αντιφάσεις ενός τουρνουά που προβάλλει τη συμπερίληψη ως βασική αξία, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται άμεσα από πολιτικές αποφάσεις που αποκλείουν ανθρώπους λόγω εθνικότητας ή καταγωγής. Για πολλούς παρατηρητές, η υπόθεση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης ανάμεσα στη δημόσια εικόνα που επιδιώκει να καλλιεργήσει η FIFA και στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται εκτός γηπέδων.

Παράλληλα, η γεωπολιτική συγκυρία δημιουργεί πρωτόγνωρες συνθήκες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, μία από τις διοργανώτριες χώρες βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με συμμετέχουσα χώρα της διοργάνωσης. Οι εξελίξεις στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο πολιτικής έντασης σε ένα τουρνουά που, θεωρητικά, θα έπρεπε να λειτουργεί ως πεδίο συνάντησης και όχι διαχωρισμού.

Ωστόσο, πέρα από την πολιτική, η κριτική εστιάζει και στην οικονομική διάσταση του Μουντιάλ. Η διεύρυνση της διοργάνωσης από 32 σε 48 ομάδες αντιμετωπίζεται από πολλούς ως μια κίνηση που εξυπηρετεί πρωτίστως εμπορικούς στόχους. Η αύξηση των αγώνων συνεπάγεται περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα, περισσότερους χορηγούς και μεγαλύτερα έσοδα για τη FIFA.

Οι φίλαθλοι είναι εκείνοι που καλούνται να επωμιστούν το κόστος αυτής της στρατηγικής. Οι τιμές των εισιτηρίων, των μετακινήσεων και της διαμονής έχουν εκτοξευθεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται φαινόμενα υπερκοστολόγησης που καθιστούν την παρακολούθηση των αγώνων απαγορευτική για μεγάλο μέρος του κοινού. Από ακριβές αεροπορικές συνδέσεις και ξενοδοχεία μέχρι χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες εντός των γηπέδων, η εμπειρία του φιλάθλου μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πολυτελές προϊόν.

Αντίστοιχα, η αγωνιστική επέκταση του θεσμού προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουρνουά. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση των συμμετεχόντων οδηγεί αναπόφευκτα σε μεγαλύτερες αγωνιστικές ανισορροπίες και σε αναμετρήσεις με περιορισμένο ενδιαφέρον. Η ύπαρξη 104 αγώνων θεωρείται από ορισμένους υπερβολική, καθώς μεταβάλλει τη δομή ενός θεσμού που παραδοσιακά βασιζόταν στην ένταση και στη σημασία κάθε παιχνιδιού.

Παρά τις επικρίσεις, το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να διαθέτει μια μοναδική δύναμη. Η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές φορές τα γεγονότα εντός των τεσσάρων γραμμών καταφέρνουν να επισκιάσουν όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Το ίδιο συνέβη και στο Κατάρ το 2022, όταν οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας συνυπήρξαν με μια από τις πιο συναρπαστικές διοργανώσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και το φετινό καλοκαίρι. Οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του πλανήτη, οι μεγάλες εθνικές ομάδες και οι ιστορίες που γεννά κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν τη δυνατότητα να στρέψουν ξανά το ενδιαφέρον αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει. Μπορεί κάποιος να ασκεί σκληρή κριτική στη FIFA και ταυτόχρονα να αγαπά το Παγκόσμιο Κύπελλο; Για πολλούς η απάντηση είναι καταφατική. Η διοίκηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, οι πολιτικές σκοπιμότητες και τα οικονομικά συμφέροντα αποτελούν μία διάσταση του θεσμού. Το ίδιο το παιχνίδι, όμως, παραμένει κάτι διαφορετικό.

Παρά την εμπορευματοποίηση, τις αντιφάσεις και τις πολιτικές προεκτάσεις, το Μουντιάλ εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Και όσο οι πρωταγωνιστές βρίσκονται στο χορτάρι, η γοητεία του ποδοσφαίρου εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να υπερβαίνει ακόμη και τις πιο σκοτεινές πτυχές όσων το περιβάλλουν.