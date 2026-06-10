Μετά το Μουντιάλ του 2010, ο μεγάλος Ότο Ρεχάγκελ αποχώρησε από την Εθνική μας ομάδα και τις τύχες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ανέλαβε ο Φερνάντο Σάντος με στόχο να κρατήσει την «γαλανόλευκη» στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Στα πρώτα του δύο χρόνια ο Πορτογάλος τεχνικός τα πήγε καλά, καθώς έστειλε την Εθνική μας ομάδα στο EURO του 2012 με μια πορεία που σταμάτησε στους «8» της διοργάνωσης μια θέση που είναι η καλύτερη μετά την κατάκτηση του EURO 2004.

Όπως ήταν απόλυτα λογικό ο Φερνάντο Σάντος παρέμεινε στην Εθνική με επόμενο μεγάλο στόχο την παρουσία στο τρίτο Μουντιάλ αυτό του 2014, μετά τα Μουντιάλ του 1994 και 2010 για την Εθνική. Και αυτός ο στόχος στέφθηκε με επιτυχία. Η Ελλάδα στα γήπεδα της Βραζιλίας.

Πριν από τη έναρξη του Μουντιάλ ο στόχος φυσικά ήταν μια αξιοπρεπής παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο, όχι για την ομάδα, αλλά για τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Φερνάντο Σάντος.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν είχε ανανεώσει το συμβόλαιο του και για μετά το Μουντιάλ και κυκλοφορούσαν οι φήμες πως ο ίδιος ήθελε να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής, αλλά στην τότε διοίκηση της ΕΠΟ υπήρχε διάθεση για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Η αποστολή της Εθνικής αναχώρησε για την Βραζιλία και όχι απλά έκανε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, αλλά ξεπέρασε και τις προσδοκίες. Η «γαλανόλευκη» προκρίθηκε από την φάση των ομίλων και σταμάτησε το όμορφο ταξίδι της στην φάση των «16», την καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ στην ιστορία της.

Εκεί όμως στην φάση των «16» μετά τον αγώνα με την Κόστα Ρίκα, έκλεισε και ένας κύκλος συνολικά για την Εθνική μας ομάδα. Με τον Γιώργο Καραγκούνη να αποχωρεί από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, τον Φερνάντο Σάντος να κάνει δύο «φάουλ» και τη «γαλανόλευκη» από τότε να μην έχει βρεθεί ξανά σε τελική φάση, είτε Μουντιάλ, είτε EURO.

Το πρώτο «φάουλ» αρχικά του Φερνάντο Σάντος, ήταν την ώρα του αγώνα με την Κόστα Ρίκα. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στον διαιτητή (κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ), πριν ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι, αφήνοντας τους παίκτες μόνους τους.

Ίσως να ήταν ένα είδος ξεσπάσματος από την όλη πίεση, καθώς γνώριζε πως αυτό το ματς ήταν το τελευταίο του στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος. Κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο, παρά μόνο ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός.

Η αποχώρηση Καραγκούνη και το δεύτερο «φάουλ»

Μετά το τέλος του αγώνα με την Κόστα Ρίκα και την παρουσία της Εθνικής στο Μουντιάλ της Βραζιλίας ο εμβληματικός αρχηγός της «γαλανόλευκης» ο Γιώργος Καραγκούνης αποφάσισε να σταματήσει τη διεθνή του καριέρα. Έτσι η έγινε ένα δείπνο προς τιμήν του Γιώργου Καραγκούνη, από το οποίο έλειπε ο Φερνάντο Σάντος!

«Είναι τιμή μου που σας είχα συμπαίκτες όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Πετύχαμε πολλά μαζί και ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Συνεχίστε και εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σας. Σημασία έχει να κρατήσουμε την Εθνική σε αυτόν τον δρόμο», είπε γεμάτος συγκίνηση βουρκωμένος ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας Γιώργος Καραγκούνης.

Η Εθνική την επόμενη μέρα αποχώρησε από την Βραζιλία για να επιστρέψει στην χώρα μας, αλλά και πάλι στο αεροπλάνο της επιστροφής απουσίαζε ένας άνθρωπος. Ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος είχε πάρει την απόφαση να αναχωρήσει νωρίτερα για την χώρα του την Πορτογαλία.

Στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014, έκλεισαν αρκετοί κύκλοι. Του Φερνάντο Σαντος που άφησε την Εθνική στους «16» του κόσμου, του Γιώργου Καραγκούνη που άφησε μετά από 22 χρόνια το εθνόσημο και της Εθνικής Ελλάδος, η οποία από τότε δεν έχει βρεθεί ξανά σε τελική φάση οποιασδήποτε διοργάνωσης…