Ο Ζοσέ Μουρίνιο θα είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει παραδώσει στον Φλορεντίνο Πέρεθ τη λίστα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της «βασίλισσας» καθώς ήταν εκεί και την τριετία 2010-13. Η νίκη του Πέρεθ στις εκλογές της Ρεάλ οριστικοποίησε τη συμφωνία του Special One και το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση του κλαμπ.

Την ίδια ώρα, τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρονται στις αλλαγές που θα γίνουν στο ρόστερ, με τους Μαδριλένους να έχουν συμφωνήσει με τους Ντούμφρις και Κονατέ και να στοχεύουν και στους Καλαφιόρι και Γκβάρντιολ, από Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις, όπως αναφέρει η Marca, ο Μουρίνιο δεν υπολογίζει τους Φράνκο Μασταντουόνο, Φραν Γκαρθία, Ραούλ Ασένσιο, Ντάνι Θεμπάγιος, Εντουάρντο Καμαβινγκά και Ροντρίγκο.