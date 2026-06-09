Η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ουζμπεκιστάν βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα αυστηρό και ασυνήθιστο πρωτόκολλο ασφαλείας πριν από το φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026.

Κατά την άφιξή τους στο γήπεδο στο Μανχάταν, τα μέλη της ομάδας υποβλήθηκαν σε εκτεταμένους ελέγχους από τις αρχές ασφαλείας και την αστυνομία, με χρήση ανιχνευτών μετάλλων και παρουσία σκύλων ανίχνευσης σε αποσκευές και εξοπλισμό.

Η διαδικασία ξεπέρασε τα συνήθη δεδομένα ενός φιλικού αγώνα, καθώς οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο τους κλήθηκαν να περάσουν από ατομικό έλεγχο, αφήνοντας τον εξοπλισμό τους για εξονυχιστική επιθεώρηση.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για εικόνες που δεν συνάδουν με τη φιλοξενία μιας διεθνούς αθλητικής αποστολής.

Παράλληλα, επισημάνθηκαν διαφοροποιήσεις στον τρόπο υποδοχής των ομάδων, με ορισμένες αποστολές να γίνονται δεκτές σε εορταστικό κλίμα και άλλες να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας.