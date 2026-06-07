Με νέα ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημερώνει πως προχώρησε σε καταγγελία στη ΔΕΑΒ και ζητάει τιμωρίας μιας αγωνιστικής για την έδρα του Παναθηναϊκού και απαγόρευση εισόδου για πέντε χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Το Σάββατο (6/6), μία μέρα μετά τον δεύτερο τελικό της Stoiximan Basket League, οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε πόλεμο ανακοινώσεων και αναρτήσεων στα social media με εκατέρωθεν βίντεο και τώρα οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν διάθεση να το συνεχίσουν όλο αυτό.

Η ομάδα του Πειραιά κατήγγειλε στη ΔΕΑΒ όσα έγιναν την Παρασκευή (5/6) στο Telecom Center Athens και ζήτησαν τιμωρία για την έδρα των «πράσινων» και για τον Γιαννακόπουλο, με τη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη».