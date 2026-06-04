Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έβαλε τέλος, τουλάχιστον προς το παρόν, στα σενάρια που τον συνδέουν με τη Μπαρτσελόνα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το όνομα του πολυνίκη τεχνικού βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής και προπονητικής φημολογίας το τελευταίο διάστημα. Εκτός από τα σενάρια που τον συνδέουν με τον Παναθηναϊκό σε ενδεχόμενες εξελίξεις μετά το τέλος της σεζόν, ισπανικά δημοσιεύματα είχαν παρουσιάσει και τη Μπαρτσελόνα ως πιθανό προορισμό του, εφόσον αποφάσιζε να επιστρέψει στους πάγκους.

Η καταλανική «L’ Esportiu» ανέφερε πρόσφατα ότι οι «μπλαουγκράνα» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για το μέλλον της τεχνικής ηγεσίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια άμεση εξέλιξη ή επίσημη κίνηση.

Ο ίδιος, μιλώντας στο «Gigantes», υπογράμμισε πως δεν έχει δεχθεί καμία προσέγγιση από τη Μπαρτσελόνα και τόνισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Δεν έχω κάτι να σχολιάσω σχετικά με αυτά που ακούγονται για τη Μπαρτσελόνα, γιατί δεν αφορούν εμένα άμεσα. Το είχα πει και πριν από μήνες και η θέση μου παραμένει ίδια. Υπάρχουν πολλά σενάρια, όμως μέχρι το τέλος του μήνα δεν πρόκειται να πάρω κάποια οριστική απόφαση», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με τον ισπανικό σύλλογο, επισημαίνοντας πως προτεραιότητά του είναι να περιμένει την ολοκλήρωση των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων πριν αξιολογήσει τα δεδομένα.

«Δεν έχω μιλήσει με τη Μπαρτσελόνα. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ποια θα είναι η επόμενη κίνησή μου. Θέλω πρώτα να ολοκληρωθούν οι διοργανώσεις σε Ισπανία, Ιταλία και στις υπόλοιπες χώρες και στη συνέχεια θα συζητήσω με τον εκπρόσωπό μου για να δούμε ποιες επιλογές υπάρχουν», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι δεν έχει καν αποφασίσει αν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον.

«Δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι έχω πάρει την απόφαση να επιστρέψω στους πάγκους. Χρειάζομαι χρόνο για να σταθμίσω όλες τις παραμέτρους και να αξιολογήσω κάθε πιθανό σενάριο πριν καταλήξω. Όσο για τη Μπαρτσελόνα, πρόκειται για έναν σπουδαίο οργανισμό σε μια εξαιρετική πόλη. Όπως κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, έχει ως στόχο την κατάκτηση της Euroleague. Άλλωστε, κάθε χρόνο υπάρχουν πολλές ομάδες που ξεκινούν τη σεζόν με αυτό το όνειρο», κατέληξε.