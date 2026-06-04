Με έναν ευρηματικό τρόπο ο ΟΦΗ φρόντισε να στείλει το μήνυμά του σχετικά με το μέλλον του Ταξιάρχη Φούντα, δείχνοντας πως ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αναμένεται να παραμείνει στο Ηράκλειο και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το όνομα του διεθνούς ποδοσφαιριστή βρέθηκε το τελευταίο διάστημα ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Άρη, ο οποίος κινήθηκε δυναμικά για την απόκτησή του. Οι Θεσσαλονικείς προχώρησαν πέρα από το αρχικό ενδιαφέρον, καθώς ακολούθησε συνάντηση ανάμεσα στον παίκτη και τον Θεόδωρο Καρυπίδη, με αντικείμενο τόσο το αγωνιστικό πρότζεκτ της ομάδας όσο και τις οικονομικές προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.

Στη διάρκεια της επαφής παρουσιάστηκε στον Φούντα το πλάνο που έχει καταρτιστεί για τη νέα σεζόν, καθώς και ο ρόλος που προορίζεται να έχει στο αγωνιστικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου, σε μια προσπάθεια να πειστεί να συνεχίσει την καριέρα του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ωστόσο, λίγο αργότερα ο ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οι Κρητικοί δημοσίευσαν ένα ιδιαίτερο βίντεο, το οποίο ερμηνεύτηκε ως σαφής ένδειξη ότι ο 30χρονος άσος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας. Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται το τραγούδι «Σούσουρο», το ίδιο που είχε τραγουδήσει ο Φούντας στο αεροδρόμιο του Βόλου κατά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου.