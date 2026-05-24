Εκνευρισμός επικράτησε έξω από το Telecom Center Athens καθώς περισσότεροι από 1.000 οπαδοί του Ολυμπιακού δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο για τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Για περισσότερους από 1.000 οπαδούς του Ολυμπιακού όμως τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, με αποτέλεσμα να υπάρξει εκνευρισμός.

Ο λόγος του εκνευρισμού είναι το γεγονός ότι χρειάστηκε να περιμένουν αρκετή ώρα για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο, καθώς δεν υπήρχαν τα απαραίτητα… βραχιολάκια που πρέπει να φορέσουν στο χέρι για να έχουν δικαίωμα εισόδου.

Ένα απρόοπτο πρόβλημα, με τους υπεύθυνους να κινητοποιούνται για να βρουν έξτρα βραχιολάκια και να επιτραπεί η είσοδος στους φιλάθλους.