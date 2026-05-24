Μετά το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, το ίδιο πρόβλημα συνεχίζεται και σήμερα για τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» ενόψει του τελικού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ματς, στη πλατφόρμα της Euroleague δεν υπάρχει η επιλογή να κατεβάσει κάποιος τα εισιτήρια τα οποία έχει αγοράσει για το μεγάλο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει η επιλογή του download και όσο δεν υπάρχει αυτή η ένδειξη δεν μπορεί κάποιος να σκανάρει το εισιτήριό του στην είσοδο του «T-Center», άρα δεν θα μπορεί να μπει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον τελικό.

Έτσι αρκετός κόσμος του Ολυμπιακού δεν έχει παραλάβει μέχρι τώρα τα εισιτήριά του, ενώ η διοργανώτρια αρχή τηρεί σιγή ιχθύος επί του θέματος.