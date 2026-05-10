Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να βρεθεί μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το σκορ όμως είναι 1-1 μετά τα γκολ των Τεττέη (63′) και Ζίνι (72′).

Το πρώτο ημίχρονο στην Allwyn Arena ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία ευκαιρία και τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά το πρώτο 20λεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο β’ μέρος και συγκεκριμένα στο 63′, όταν ο Παντελίδης έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Τσέριν με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και τελικά ο Τεττέη με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 0-1.

Το γκολ πάγωσε τους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων», στη συνέχεια όμως πήραν τα πάνω τους ξανά και στο 72′ πανηγύρισαν το 1-1 από τον Ζίνι, ο οποίος με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά τη σέντρα του Ρότα και την αποτυχημένη προσπάθεια του Πάλμερ-Μπράουν να απομακρύνει.