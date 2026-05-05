Η πιθανή απουσία της Μίλαν από το επόμενο Champions League δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό στο εσωτερικό του συλλόγου και θέτει υπό αμφισβήτηση βασικές σταθερές του αγωνιστικού και διοικητικού σχεδιασμού.

Η ήττα από τη Σασουόλο και η πίεση στη βαθμολογία έχουν φέρει τους «ροσονέρι» σε οριακή κατάσταση, με τη μάχη για την τετράδα να παραμένει ανοιχτή αλλά ιδιαίτερα δύσκολη. Σε περίπτωση αποτυχίας, το πλάνο της ομάδας αναμένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η απουσία των εσόδων του Champions League θα περιορίσει σημαντικά τη μεταγραφική ισχύ και τις οικονομικές δυνατότητες.

Σε αυτό το σενάριο, ακόμη και η παρουσία του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο τίθεται εν αμφιβόλω. Ο Ιταλός τεχνικός είχε επιστρέψει με στόχο μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει τίτλους, όμως ένα «χαμένο» φινάλε θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον συνολικό σχεδιασμό του συλλόγου.

Παράλληλα, αβέβαιο παραμένει και το μέλλον παικτών-κλειδιά όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος είχε συμφωνήσει με στόχο τη διεκδίκηση τίτλων και όχι μια σεζόν χαμηλότερων προσδοκιών. Η πιθανή απουσία από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μειώνει δραστικά τις πιθανότητες παραμονής του.

Σε επίπεδο μεταγραφών, ένα τέτοιο σενάριο θα περιόριζε σημαντικά την πρόσβαση της Μίλαν σε ποιοτικές λύσεις, ενώ θα έφερνε στο προσκήνιο ακόμη και αποχωρήσεις σημαντικών ποδοσφαιριστών για λόγους ισορροπίας του μπάτζετ.

Συνολικά, η έκβαση της φετινής σεζόν δεν καθορίζει μόνο τη βαθμολογική θέση της Μίλαν, αλλά και την κατεύθυνση ενός ολόκληρου πρότζεκτ, που μπορεί να περάσει από φάση φιλοδοξίας σε φάση αναγκαστικής αναδιάρθρωσης.