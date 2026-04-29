Τους έχει όλους έτοιμους

Το πήρε το διπλό στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός και έγινε φαβορί για πρόκριση στο Final Four χάρη στην πολύ καλή δουλειά του Αταμάν. Δουλειά που φάνηκε και από όσα έκανε ο Γκριγκόνις, ο οποίος ήρθε από το… πουθενά και πρόσφερε πολύτιμους πόντους. Ο Λιθουανός έμοιαζε τελειωμένος από την αρχή της σεζόν, ο προπονητής όμως κατάφερε να τους έχει όλους απολύτως συγκεντρωμένους τώρα που ήρθαν τα κρίσιμα. Και από εκεί και πέρα, ο τραυματισμός του Σλούκα έδωσε την ευκαιρία στον Σορτς να νιώσει πιο σημαντικός για την ομάδα και να τονώσει την αυτοπεποίθησή του κάνοντας δεύτερη σερί καλή εμφάνιση, έπειτα από αυτή κόντρα στη Μονακό.

Γι’ αυτό την ήθελε ο Αταμάν

Η νίκη στην Ισπανία πάντως δίνει τεράστια ώθηση στον Παναθηναϊκό και ήταν ένας από τους λόγους που ο Αταμάν, όπως είχα σημειώσει, ήθελε τη Βαλένθια στα play off. Οι Ισπανοί είναι καλή, πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι και άπειροι σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχουν την προσωπικότητα, την εμπειρία και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οπότε για τον Τούρκο τεχνικό ήταν ένας… καλός αντίπαλος για τα play off. Οι πράσινοι δεν έχουν τελειώσει τη δουλειά ακόμη, δεν έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, ο προπονητής τους όμως είναι σίγουρος πως θα συμβεί αυτό, με την ομάδα να μπαίνει έτοιμη από όλες τις απόψεις, αγωνιστικά και ψυχολογικά, στο Final Four.

Στη γωνία για Λουτσέσκου

Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό το θέμα του προπονητή είναι αυτό που απασχολεί τον Αλαφούζο και τους συνεργάτες του, από τη στιγμή που ο Μπενίτεθ μετράει αντίστροφα. Κανείς, ούτε καν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι ο νέος προπονητής των πράσινων, είναι όμως σίγουρο πως θα γίνει κίνηση για τον Λουτσέσκου αν αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Η λογική λέει ότι ο Ρουμάνος θα παραμείνει κανονικά στη θέση του γιατί ο Σαββίδης δεν θέλει να μπει σε διαδικασία να ψάχνει προπονητή, αν όμως η σεζόν τελειώσει πολύ άσχημα για τον δικέφαλο του βορρά και τεθεί θέμα Λουτσέσκου ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να του προσφέρει ό,τι θέλει.

Το πιο κρίσιμο καλοκαίρι

Στη συνάντηση που είχε με τον Λουτσέσκου και τους αρχηγούς του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης ήταν πολύ ευχάριστος, δεν θα συμβεί όμως το ίδιο αν χαθεί και η 2η θέση. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ αλλιώς περίμενε ότι θα εξελισσόταν η σεζόν και αλλιώς εξελίχθηκε, οπότε αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο. Θα είναι απαιτητικό. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, στους προκριματικούς γύρους του Europa League, αλλά και στις απαιτήσεις που θα έχει ο κόσμος από τον Σαββίδη. Για τον ΠΑΟΚ μοιάζει με τέλος εποχής η σεζόν όπως αυτή ολοκληρώνεται και ο κόσμος περιμένει από τον Ιβάν να δώσει νέο όραμα με τις κινήσεις του το καλοκαίρι. Το πιο κρίσιμο καλοκαίρι από όταν ανέλαβε την ΠΑΕ.

Δεν ισχύει τίποτα

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, την ώρα που το ένα μεταγραφικό σενάριο διαδέχεται το άλλο. Τα πράγματα όμως είναι πολύ απλά, σε αυτό το θέμα, σε ό,τι αφορά τους κιτρινόμαυρους: Δεν ισχύει τίποτα από όσα γράφουν στο εξωτερικό. Κανένα από τα ονόματα που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα δεν απασχολεί την Ένωση, για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς έχουν συμφωνήσει στο τι πρέπει να γίνει το καλοκαίρι, ο Ηλιόπουλος τους στηρίζει 1000% και στη Νέα Φιλαδέλφεια κάνουν τις επαφές τους με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους χωρίς να διαρρέουν το παραμικρό μέχρι στιγμής. Διαψεύδουν όμως όλα όσα γράφονται εκτός Ελλάδας.

Ανεξάντλητος ο Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έχει κάνει πολλά από την αρχή της σεζόν που έχουν προκαλέσει οργή σε πολλές ομάδες και συνεχίζει να… εντυπωσιάζει και στα play off. Η ίδια διαιτητική ομάδα που υπήρχε στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη 2η αγωνιστική, ακριβώς η ίδια, ορίστηκε και στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 3η. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί και καλό θα είναι να μην υπάρξει κάποιο λάθος που θα κάνει άνω-κάτω την όλη κατάσταση, γιατί προς το παρόν, κόντρα σε ό,τι θα περίμενε κανείς, τα play off έχουν πάει μια χαρά σε ό,τι αφορά τη διαιτησία και το κλίμα είναι αρκετά ήρεμο.