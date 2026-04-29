Ο Νόιερ δεν έπιασε ούτε ένα από τα σουτ της Παρί και έτσι σημείωσε τη χειρότερη ever απόδοση τερματοφύλακα σε νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης του Champions League τα τελευταία 16 χρόνια!

Τραγική αγωνιστική βραδιά για τον Γερμανό γκολκίπερ των Βαυαρών. Τίποτε δεν πήγε καλά για τον Νόιερ στο Παρίσι με τον ίδιο πάντως να κάνει λόγο και για έλλειψη τύχης.

Η ουσία είναι ότι έκανε ρεκόρ που δεν έχει προηγούμενο στα τελευταία 16 χρόνια του Champions League. Στο απίθανο επιθετικά ματς της Μπάγερν με την Παρί Σεν Ζερμέν (που έληξε 5-4 υπέρ των Γάλλων), ο 40χρονος γκολκίπερ δέχθηκε πέντε γκολ δίχως να κάνει ούτε μία απόκρουση σε ολόκληρο τον αγώνα! Αυτό σημαίνει ότι έγινε ο πρώτος πορτιέρε σε νοκ άουτ φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που βλέπει την εστία του να παραβιάζεται πέντε ή περισσότερες φορές έχοντας μηδενική παρέμβαση σε όλον τον αγώνα.