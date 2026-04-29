Από τις μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποίησε ο Αντόνιο Κορδόν για τη φετινή σεζόν, εκείνη που έχει ξεχωρίσει περισσότερο σε απόδοση είναι του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα. Ο Βλαχοδήμος, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νιούκαστλ έως το τέλος της χρονιάς, δείχνει να έχει ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του και δεν το κρύβει.

Η αποδέσμευσή του από τον αγγλικό σύλλογο παραμένει δύσκολη υπόθεση, καθώς η μεταγραφή του πριν από δύο χρόνια «άγγιξε» θεωρητικά τα 23,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, η ισπανική «AS» επισημαίνει πως ο Βλαχοδήμος έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στη Σεβίλλη, ενώ κάνει λόγο και για έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, στις 18 και 19 Μαρτίου, όταν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στη Σεβίλλη για τη ρεβάνς με την Μπέτις στους «16» του Europa League, υπήρξε συνάντηση ανάμεσα σε ανθρώπους του «τριφυλλιού» και τον διεθνή γκολκίπερ. Η επαφή αυτή δεν είχε τυπικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικό περιεχόμενο, με φόντο το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν τόσο τα δεδομένα μιας πιθανής επιστροφής του όσο και η κατάσταση του συμβολαίου του με τη Νιούκαστλ, το οποίο έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028. Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και, παρότι η Σεβίλλη επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ακόμη και για την κάλυψη του συμβολαίου του, που τη φετινή σεζόν μοιράστηκε με τη Νιούκαστλ.