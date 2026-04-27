Το Ηράκλειο βγήκε στους δρόμους και αποθέωσε τους Κυπελλούχους Ελλάδος Ο Χρήστος Κόντης με τους ποδοσφαιριστές του επιβιβάστηκαν στο ανοιχτό πούλμαν, το οποίο ήταν πορτοκαλί και ξεκίνησε η πανηγυρική παρέλαση.

Στη διαδρομή από το «Γεντί Κουλέ», το γήπεδο του ΟΦΗ ως την «καρδιά» της πόλης, ομάδα και κόσμος έγιναν έναν και γιόρτασαν όλοι μαζί την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Μικροί και μεγάλοι βγήκαν στα μπαλκόνια, κατέβηκαν στους δρόμους, φώναξαν, τραγούδησαν και πανηγύρισαν με την ψυχή τους αποθεώνοντας την ομάδα.

Μεγάλες και ιστορικές στιγμές στο Ηράκλειο για τους θριαμβευτές του Βόλου.

