Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά μετά την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε συνέντευξή του στο ρουμανικό μέσο Fanatik.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, από το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος, περιγράφοντας τη δύσκολη περίοδο που διανύει, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική συναισθηματικά συγκυρία.

Από τη μία πλευρά, βιώνει το πένθος για την απώλεια ενός πολύ κοντινού του ανθρώπου, ενώ από την άλλη δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, ένα αποτέλεσμα που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του. Ο Ρουμάνος μίλησε

Για την ψυχολογία του αυτές τις ημέρες

«Αυτή τη στιγμή είμαι συντετριμμένος, δεν ντρέπομαι να το πω, έλεγα πάντα την αλήθεια, την πραγματικότητα. Δεν προσπάθησα να προσβάλω κανέναν, προσπάθησα να πω πώς βιώνω μια συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, ναι, είμαι συντετριμμένος, σίγουρα, αύριο, μεθαύριο, πρέπει να είμαι διαφορετικός. Κάθε επόμενο παιχνίδι που έρχεται με βοηθάει. Στο τέλος, όταν έρχεται ο επόμενος αγώνας, όποιος έχει φιλοδοξία και νοοτροπία μαχητή, οφείλει να αντιδράσει».

Για το τι πήγε λάθος στον τελικό κυπέλλου

«Έχω παίξει σε πολλούς τελικούς, έχω κερδίσει πολλούς, έχω χάσει πολλούς, έχω μια εμπειρία· κάθε αγώνας, κάθε τελικός, σου φέρνει συγκεκριμένα συναισθήματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, που ήρθε επίσης μετά από μια περίοδο δοκιμασίας, ενάμιση-δύο μηνών. Ξεκινώντας από όσα συνέβησαν από τα τέλη Ιανουαρίου με τους οπαδούς.

Είναι ξεκάθαρο ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο σε εμάς, στην ατμόσφαιρα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή την πτυχή, η οποία από έξω φαίνεται εντάξει και αναρωτιέστε γιατί να επηρεαστεί η ομάδα; Έτσι είναι η ζωή εδώ, σαν μια πολύ μεγάλη οικογένεια, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Επιπλέον, είχαμε πολλούς τραυματισμούς, πολλά προβλήματα με την ομάδα· παίζαμε με ενθουσιασμό, με πολλή αυτοπεποίθηση, είχαμε εμφυτεύσει μέσα μας την πίστη ότι θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Όταν προκύπτουν πολλοί τραυματισμοί, η σύνδεση, η ασφάλεια, η ηρεμία και η εμπιστοσύνη χάνονται, και καταλήγεις να παίζεις με πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Από τη στιγμή που κάποιοι χάθηκαν, άλλοι έπρεπε να μπουν και να γίνουν πρωταγωνιστές. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν δεν ταίριαζαν με εκείνα των άλλων. Ήρθαν 4 παίκτες τον χειμώνα, έπρεπε να προσαρμοστούν, να γνωριστούν μεταξύ τους, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Φτάσαμε σε αυτόν τον τελικό στη χειρότερη δυνατή περίοδο.

Είναι πολύ σκληρό, πολλοί έκλαψαν, όχι μόνο αυτός. Όχι εξαιτίας αυτού. Τον ξέρω, γνωριζόμαστε πολύ καλά, είχαμε και οι δύο παρόμοιο σκεπτικό. Απλά ήθελα να κερδίσω γιατί ήταν ένα τρόπαιο, πολύς κόσμος το ήθελε αυτό, είχαν εναποθέσει την ελπίδα τους σε αυτή τη χαρά. Το ήθελα πάρα πολύ γιατί ήρθε μετά από δύο δύσκολους μήνες και χρειαζόμουν να μπορώ να ξυπνήσω την επόμενη μέρα ικανοποιημένος, γεμάτος».

Για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ και την παραμονή του στην Ελλάδα

«Προς το παρόν είμαι στον ΠΑΟΚ, δουλεύω εδώ, είναι το σπίτι μου, εδώ έχω βιώσει τεράστιες χαρές, έχω πετύχει σπουδαία πράγματα. Πρώτα απ’ όλα οι νίκες απέναντι στους Αθηναίους. Με αποκαλούν, αλλά δεν είμαι ο στρατηγός. Μάλλον έχω έναν τρόπο να διαχειρίζομαι τα πράγματα, να πείθω, να δημιουργώ μια ατμόσφαιρα ενότητας και ενθουσιασμού».