Πρόβλημα με τον Τσέντι Όσμαν στον Παναθηναϊκό, καθώς έχει ενοχλήσεις στη μέση και έκανε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, δύο μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια στα play off της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θα πρέπει να αποκλείσουν με μειονέκτημα έδρας τους Ισπανούς για να προκριθούν στο Final Four και προετοιμάζονται για τα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς, τα οποία θα γίνουν στην έδρα της Βαλένθια.

Σε αυτά τα δύο παιχνίδια η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα προσπαθήσει να πάρει τουλάχιστον μία νίκη για να γίνει το φαβορί για την πρόκριση στο Final Four και η προετοιμασία συνεχίστηκε με την προπόνηση της Κυριακής (26/4), στην οποία έδωσε το παρών ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μια προπόνηση στην οποία δεν πήρε μέρος ο Όσμαν όμως, καθώς έχει ενοχλήσεις στη μέση και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, με τον Αταμάν να μη θέλει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο απουσίας του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (27/4) για τη Βαλένθια, με τα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς να διεξάγονται την Τρίτη (28/4) και την Πέμπτη (30/4).