Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με τη Βαλένθια στα play off της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το παρών στην προπόνηση της Κυριακής (26/4) στο Telecom Center Athens.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη (28/4) τη Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, με στόχο να σπάσουν την έδρα των Ισπανών και να γίνουν το φαβορί για την πρόκριση στο Final Four.

Η προετοιμασία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν συνεχίστηκε με την προπόνηση της Κυριακής (26/4) και σε αυτή βρέθηκε και ο Γιαννακόπουλος, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει για ακόμη μία φορά σε προπονητή και παίκτες ότι είναι δίπλα τους.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (27/4) για τη Βαλένθια, όπου την Τρίτη και την Πέμπτη θα γίνουν τα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς.