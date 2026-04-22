Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων στην Κίνα εξαιτίας μιας αμφιλεγόμενης φωτογραφίας που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καταλανικός σύλλογος αναγκάστηκε να αποσύρει την εικόνα και να ζητήσει συγγνώμη, καθώς σε αυτήν εμφανίζονταν παιδιά με εμφανίσεις της ομάδας να κρατούν σημαία της Ταϊβάν, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Κινέζους χρήστες του διαδικτύου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη δημοφιλή πλατφόρμα Weibo, η Μπαρτσελόνα εξέφρασε τη λύπη της για «οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε», επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Η φωτογραφία, η οποία έγινε γρήγορα viral, είχε αναρτηθεί σε σελίδα που σχετίζεται με τις διεθνείς ακαδημίες του συλλόγου.

Σύμφωνα με την εξήγηση του κλαμπ, η συγκεκριμένη σελίδα διαχειριζόταν από τρίτο συνεργάτη και το επίμαχο περιεχόμενο έχει πλέον διαγραφεί. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημοσιεύτηκε η εικόνα.

Η Μπαρτσελόνα διευκρίνισε ότι η φωτογραφία προερχόταν από τη διοργάνωση Barça Academy Asia-Pacific Cup του 2025, ένα τουρνουά νεαρών παικτών στο πλαίσιο του διεθνούς της προγράμματος. Τόνισε επίσης ότι ο συνεργάτης που είχε την ευθύνη έχει ήδη κινήσει διαδικασίες για την ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου του περιεχομένου.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις δεν έπεισαν πλήρως μερίδα χρηστών στην Κίνα, οι οποίοι αμφισβήτησαν τον βαθμό ευθύνης του συλλόγου για υλικό που δημοσιεύεται υπό το όνομά του, ζητώντας αυστηρότερες εγγυήσεις.

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάλογων υποθέσεων που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Κίνα, ιδιαίτερα όταν σχετίζονται με ευαίσθητα ζητήματα για το Πεκίνο, όπως το καθεστώς της Ταϊβάν, την οποία η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της.

Ανάλογες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, όπως η συγγνώμη της Ρεάλ Μαδρίτης για ανάρτηση που αποδόθηκε στον Ντιν Χάουσεν και κρίθηκε προσβλητική, αλλά και το περιστατικό του 2019 με τη NBA, όταν σχόλιο στελέχους των Houston Rockets για το Χονγκ Κονγκ οδήγησε σε σοβαρές επιπτώσεις, όπως διακοπή μεταδόσεων και εμπορικών συνεργασιών στη χώρα.