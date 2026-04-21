Για τη μάχη του με την κατάθλιψη μίλησε ο Εζεκιέλ Λαβέτσι, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν και εθνικής Αργεντινής, τονίζοντας πως στάθηκε ξανά στα πόδια του χάρη στα παιδιά του, τα οποία ήταν τα στηρίγματά του.

Ο παλαίμαχος Αργεντίνος άσος μίλησε στην ιστοσελίδα του Ιταλού δημοσιογράφου Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο και αναφέρθηκε στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν χρειάστηκε να… παλέψει με την κατάθλιψη.

«Χωρίς το σκοτάδι δεν θα γνωρίζαμε το φως. Δεν ήμουν καλά για μήνες, έκανα αρνητικές σκέψεις και κατέβαλαν το μυαλό μου. Δεν σταματούσαν με τίποτα. Ήταν κατάθλιψη. Όλα ήταν σκοτεινά εκείνες τις ημέρες. Ήταν πολύ παράξενο, είχε διαφορετική αίσθηση. Δεν μου είχε ξανασυμβεί, τουλάχιστον όχι με τόση ένταση.

Όλα έγιναν στα τέλη του 2023., έζησα στο σκοτάδι. Δεν έκανα τίποτα καλά, ούτε για μένα αλλά ούτε και για την οικογένεια μου. Υπήρχαν πάρα πολλές φήμες γύρω από μένα, όλων των ειδών αλλά δεν με ένοιαζε. Υπήρχαν πράγματα που δεν μπορούσα να ελέγξω. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι περνούσα», είπε αρχικά ο Λαβέτσι και συνέχισε.

«Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε πως οι ενήλικες πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά. Είναι σύνηθες πως οι γονείς αποτελούν παράδειγμα των παιδιών τους, αλλά όχι στην περίπτωση μου. Τα δύο μου παιδιά ήταν το στήριγμα μου. Στάθηκα στα πόδια μου και για αυτά.

Μου έδωσαν κουράγιο να αντισταθώ. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Ο γιος μου γεννήθηκε ακριβώς εκείνη την σκοτεινή περίοδο. Ο δεύτερος μου γιος μου έδωσε τη δυνατότητα να αναγεννηθώ και να ανακαλύψω ξανά τον εαυτό μου ως πατέρας».