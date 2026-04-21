Ο Σέρχιο Κόκε, ο οποίος είχε μια ποδοσφαιρική καριέρα που δεν εξελίχθηκε όπως θα αναμενόταν, μίλησε πλέον ανοιχτά για τη σκοτεινή πλευρά της ζωής του και για την εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες που, όπως ο ίδιος παραδέχεται, του απέφεραν τα μεγαλύτερα χρηματικά οφέλη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο 42χρονος σήμερα Κόκε έκανε ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία με τη Μάλαγα, αγωνίστηκε στη Μαρσέιγ, πέρασε από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και φόρεσε τη φανέλα πολλών ομάδων σε διαφορετικές χώρες. Το μεγαλύτερο όμως αποτύπωμά του το άφησε στον Άρη, όπου κατέγραψε 176 συμμετοχές, 39 γκολ και 25 ασίστ από το 2006 έως το 2011.

Ο πρώην επιθετικός μίλησε για πρώτη φορά σε ισπανικό μέσο μετά την αποφυλάκισή του, στην εκπομπή «Deportes COPE Málaga», περιγράφοντας την πορεία από την κορυφή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου έως την εμπλοκή του σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών. Όπως ανέφερε, η εμπλοκή αυτή ξεκίνησε, όπως είπε ο ίδιος, «με μια στιγμή απερισκεψίας».

Πλέον, με αναστολή έως το 2028, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Άρη βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, μακριά από τα γήπεδα και με ένα νέο κεφάλαιο ζωής να ανοίγεται μπροστά του.

Ο Κόκε τονίζει ότι τα εύκολα χρήματα και οι κακές αποφάσεις τον οδήγησαν σε λάθος δρόμο. «Δεν εκτιμάς αυτό που κάνεις μέχρι να σε χτυπήσουν προβλήματα. Νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν με λίγη απερισκεψία, και είναι κάτι που είναι δύσκολο να σταματήσεις όταν ζεις άνετα έτσι. Και, όπως είπα, πριν το καταλάβεις, βρίσκεσαι σε ένα χάος που σου στερεί την ελευθερία σου και δυστυχώς, παρασύρεις πολλούς ανθρώπους γύρω σου μαζί σου, όπως την οικογένεια και τους φίλους μου, που ίσως δεν άξιζαν να περάσουν αυτό που πέρασαν, ούτε θα έπρεπε να περάσουν».

Παρά τη σοβαρότητα των γεγονότων, ο Κόκε ήθελε να διευκρινίσει τη φύση της εμπλοκής του. «Έχω καταδικαστεί, το πληρώνω, αλλά δεν είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ», δήλωσε με έμφαση ο Ισπανός. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως μη βίαιο άτομο: «Δεν είμαι επικίνδυνο άτομο, δεν είμαι επιθετικός, δεν είχα ποτέ όπλο στη ζωή μου. Απλώς έκανα πράγματα που δεν ήταν σωστά, αλλά σαν επιχειρηματίας, όπως λένε, έκανα πράγματα που δεν είναι σωστά, αλλά χωρίς να δημιουργήσω κανενός είδους βία, αν και η διακίνηση ναρκωτικών συνδέεται προφανώς με τη βία, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωσή μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Απλώς έκανα ένα λάθος, κερδίζοντας τα προς το ζην με τρόπο που δεν ήταν νόμιμος.

Προφανώς το μετανιώνω, γιατί κανείς δεν αξίζει να πάει φυλακή. Θα ήθελα να το σβήσω αυτό από τη ζωή μου. Εχω μπλέξει πολλούς αθώους ανθρώπους όπως τον αδερφό μου. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αναμεμειγμένος, αλλά επειδή ήταν μαζί μου όλη μέρα, έπρεπε να πληρώσει για κάτι που δεν έκανε.», δήλωσε. Ο Κόκε παραδέχεται την εσφαλμένη αντίληψή του εκείνη την εποχή: «Νόμιζα ότι δεν ήταν τίποτα, το έβλεπα σαν παιχνίδι και δεν του έδωσα τη σημασία που δίνω τώρα, έχοντας πάει φυλακή. Το μετανιώνω γιατί δεν είναι κάτι που αξίζουμε ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου».

Οσον αφορά για τη θητεία του στον Άρη, ο Κόκε τόνισε: «Είναι το δεύτερο σπίτι μου. Οσον αφορά το μέλλον μου; Θα ήθελα πολύ να γίνω αθλητικός διευθυντής, γιατί νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτό. Έχω οξύ μάτι για το ταλέντο».