Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, πήρε θέση για την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, εκφράζοντας δημόσια τα συγχαρητήριά του προς τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κ. Λιόλιος

«Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων όμως πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση.

Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με την καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν».