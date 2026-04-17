Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αστάνα η είδηση του θανάτου του προπονητή της ομάδας, Ραμούνας Τσβίρκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Η ομάδα από το Καζακστάν βυθίστηκε στο πένθος την Παρασκευή 17 Απριλίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των playoffs στο πρωτάθλημα, με την απώλεια του έμπειρου τεχνικού να σκορπίζει σοκ σε όλο τον οργανισμό του συλλόγου.

Ο Ραμούνας Τσβίρκα είχε αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στην Αστάνα, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024. Παράλληλα, τις δύο τελευταίες σεζόν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής στη χώρα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και επιτυχημένη πορεία του στον πάγκο της ομάδας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστάνα ανέφερε:

«Η ομάδα μπάσκετ της Αστάνα ανακοινώνει τον πρόωρο θάνατο του προπονητή της ομάδας, Ραμούνας Τσβίρκα, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Ραμούνας Τσβίρκα ήταν ένας έμπειρος επαγγελματίας που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα επέδειξε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και επιθυμία για αποτελέσματα. Η συμβολή του στην ανάπτυξη του συλλόγου και των παικτών είναι ανεκτίμητη. Το προσωπικό, οι παίκτες και η διοίκηση του συλλόγου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ραμούνας Τσβίρκα».

Η απώλεια του Τσβίρκα αφήνει ένα μεγάλο κενό στο σύλλογο, αλλά και στο καζακικό μπάσκετ συνολικά, καθώς θεωρούνταν μια από τις πιο σημαντικές προπονητικές παρουσίες των τελευταίων ετών