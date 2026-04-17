Διαμορφώθηκαν πλέον πιο ξεκάθαρα τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό σχετικά με την τελική του θέση στη βαθμολογία, μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Η «βασίλισσα» αξιοποίησε την έδρα της, παίρνοντας το θετικό αποτέλεσμα και εξασφαλίζοντας παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των Play offs. Την ίδια στιγμή, το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε άμεσο ενδιαφέρον και για τον Παναθηναϊκό, καθώς επηρεάζει καθοριστικά τα πιθανά σενάρια κατάταξης.

Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αναμέτρηση με την Εφές στο «T-Center», στο πλαίσιο της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής της κανονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα παίξει κομβικό ρόλο στο πού θα καταλήξει η ομάδα στη βαθμολογία.

Σε περίπτωση νίκης, ο Παναθηναϊκός διατηρεί ελπίδες για ένα καλύτερο πλασάρισμα, με το ταβάνι να εξαρτάται πλέον από συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων. Ωστόσο, μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα, ένα από τα σενάρια που θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά την κατάταξη έχει πλέον αποκλειστεί.

Αντίθετα, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος απέναντι στην Εφές, το «τριφύλλι» κινδυνεύει να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, μπαίνοντας σε πιο περίπλοκες ισοβαθμίες και ενδεχομένως οδηγούμενο στη διαδικασία των play-in.