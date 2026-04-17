Διαμορφώθηκαν πλέον πιο ξεκάθαρα τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό σχετικά με την τελική του θέση στη βαθμολογία, μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.
Η «βασίλισσα» αξιοποίησε την έδρα της, παίρνοντας το θετικό αποτέλεσμα και εξασφαλίζοντας παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των Play offs. Την ίδια στιγμή, το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε άμεσο ενδιαφέρον και για τον Παναθηναϊκό, καθώς επηρεάζει καθοριστικά τα πιθανά σενάρια κατάταξης.
Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αναμέτρηση με την Εφές στο «T-Center», στο πλαίσιο της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής της κανονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα παίξει κομβικό ρόλο στο πού θα καταλήξει η ομάδα στη βαθμολογία.
Σε περίπτωση νίκης, ο Παναθηναϊκός διατηρεί ελπίδες για ένα καλύτερο πλασάρισμα, με το ταβάνι να εξαρτάται πλέον από συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων. Ωστόσο, μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα, ένα από τα σενάρια που θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά την κατάταξη έχει πλέον αποκλειστεί.
Αντίθετα, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος απέναντι στην Εφές, το «τριφύλλι» κινδυνεύει να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, μπαίνοντας σε πιο περίπλοκες ισοβαθμίες και ενδεχομένως οδηγούμενο στη διαδικασία των play-in.
- Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 6ος εάν:
Νικήσει την Εφές και χάσει η Ζάλγκιρις από την Παρί στο Κάουνας.
- Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος εάν:
Νικήσει την Εφές και νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας
- Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος εάν:
Χάσει από την Εφές και χάσουν επίσης η Μονακό από τη Χάποελ εντός έδρας και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν στην Ισπανία.
- Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 9ος εάν:
Χάσει από την Εφές και η Μονακό νικήσει την Χάποελ εντός έδρας
Χάσει από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στην Ισπανία